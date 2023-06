Karl en José na het BK: "Er is geen parcours meer dat niet bij Remco Evenepoel past"

"We hebben een heel mooi BK gezien"

José : "Mocht Alec Segaert niet meteen gereageerd hebben, dan hadden we hetzelfde gekregen. Hij was in staat om 20 kilometer alleen te rijden."

José : "Als hij echt goed is, dan heeft hij zoveel in de tank dat het moeilijk is om tegen hem te vechten."

"Hij doet het ook op een parcours met een biljartvlakke finale, maar er is geen parcours meer dat niet bij Evenepoel past."

Iemand anders van Jumbo-Visma had het werk in de hellingenzone moeten doen. Dan had Wout van Aert in tweede instantie moeten komen.

Karl: "Het is dankzij Jumbo-Visma een zware koers geworden in de heuvelzone. Dat speelde ook in de kaart van Evenepoel op het einde."

"Anderzijds: Wout van Aert had dit in de finale ook kunnen doen."

José: "Klopt helemaal. Er had iemand anders dat werk moeten doen op de hellingen en dan had Van Aert in tweede instantie moeten komen."

"Ik zag in zijn interview dat hij toch graag Belgisch kampioen had willen worden. Het was zeker geen doorgedreven training."

Karl: "We zien die trui nu even niet, misschien zelfs een jaar niet. Dat hangt af van het WK in Glasgow. Het is perfect mogelijk dat Evenepoel zijn regenboogtrui daar verlengt."

José: "Ja, maar hij is wel heel trots op die Belgische trui. We hebben gewoon een heel mooi BK gezien."