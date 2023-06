Een kwinkslag naar de keeper en een heksenketel met 54.000 fans: 3 dingen die u moet weten over Georgië

Held moet plaatsmaken voor vedette

"Ik zag een geweldige keeper bij Georgië, ik heb zelfs zijn naam opgeschreven." Op zijn persconferentie loofde Jacky Mathijssen het aandeel van Georgië-doelman Luka Kutaladze in de stunt tegen Portugal. Ongetwijfeld een slimme kwinkslag.



Want... Tegen België moet hij wellicht weer vrede nemen met een plaats op de bank. Topkeeper Giorgi Mamardashvili is namelijk uitgerust na zijn twee interlands met de A-ploeg. De 22-jarige doelman maakte de voorbije twee seizoenen grote indruk met zijn geweldige reflexen bij Valencia, dat hem wegplukte bij Dinamo Tbilisi. Veel grote Europese clubs strijden nu om de handtekening van Mamardashvili, maar botsen voorlopig op een transerclausule van 100 miljoen euro. Nog een gevaarlijke klant om in de gaten te houden: Dinamo Moskou-middenvelder Luka Gagnidze, die net als zijn doelman afzakte van de A-ploeg. Irakli Azarov (Rode Ster Belgrado) en Giorgi Gocholeishvili (Sjachtjar Donetsk) speelden op dit EK zelfs al tegen Portugal, terwijl ze 24 uur eerder nog bij de A-ploeg in Glasgow waren.

Heksenketel met 54.000 fans

Het contrast kan niet groter zijn. Speelden de Duivels woensdag nog voor amper 500 fans, dan zullen er straks tegen Georgië 54.000 supporters in het uitverkochte Boris Pajtsjadzestadion - thuishaven van Dinamo Tbilisi - zitten. Na de onverhoopte zege tegen Portugal is de EK-gekte helemaal losgebarsten in het gastland. De kaartjes, die omgerekend zo'n 3 euro kostten, vlogen in sneltempo de deur uit. "Het publiek was een belangrijke factor in ons succes tegen Portugal", verzekerden de Georgiërs gisteren. "Straks rekenen we opnieuw op onze supporters om geschiedenis te schrijven." Op de Belgische beloften wacht er straks dus een heksenketel. Bondscoach Jacky Mathijssen is benieuwd hoe zijn groep met de omstandigheden zal omgaan.

Voor enkelen onder ons wordt dit de eerste keer dat ze zoiets meemaken. Jacky Mathijssen

"Het is één van de redenen waarom we absoluut het eindtoernooi wilden halen, zodat ze zich in deze situatie konden bevinden. We spelen een uitmatch, het stadion zal vol zitten en er is geen VAR. Dat zijn omstandigheden waarin ze zich kunnen tonen en het verschil maken. Voor enkelen onder ons wordt dit zelfs de eerste keer dat ze zoiets meemaken. Ik ben heel benieuwd"

Nog dit: het Boris Pajtsjadzestadion was in 2015 gastheer van de Europese supercup tussen Barcelona en Sevilla. Een spektakelmatch die op 5-4 eindigde.

De afwezige, maar toch aanwezige volksheld