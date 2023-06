BEKIJK: Man van de Match Dante Vanzeir maakt zijn tweede voor de New York Red Bulls

Een maand geleden had Dante Vanzeir zijn eerste gemaakt in de Amerikaanse bekercompetitie (tegen Cincinnati), vannacht volgde zijn eerste doelpunt in de competitie.

Vanzeir mocht bij de rust invallen. Hij liep prima in op een center van zijn Braziliaanse spitsbroer Elias Manoel. De voormalige Union-aanvaller maakte er 1-2 van tegen Charlotte.

New York zou nog een gelijkspel afdwingen. Cameron Harper tekende voor de 2-2, na een assist/kopbal van Vanzeir.

Na de match riepen de fans de Belg uit tot Man van de Match.