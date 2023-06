Carl Hoefkens wil "stabiliteit" behouden bij Standard: "Moeilijk om neen te zeggen tegen deze club"

"Ik ben een gepassioneerd persoon, zelfs al hebben jullie dat minder gezien in Brugge. Standard is voor mij als een mooie vrouw, die veel passie en trots kan geven."

"De slogan van de club is 'Passie, Fierheid en Vurigheid', en dat zie je ook op het veld. Ik ben er zeker van dat die stijl ook bij mij past."

"Bij de eerste gesprekken was mijn gevoel al heel positief. Ik neem elke beslissing met mijn hart en met mijn gevoel en dat is er ook zo eentje."

Standard trok dus niet als enige team aan de mouw van Hoefkens. "Er waren andere mogelijkheden, maar als Standard komt, is het moeilijk om neen te zeggen."

"Ik ben zeer tevreden, vooral omdat ik een zeer goede uitdaging gevonden heb", vertelde Hoefkens vanmiddag bij zijn voorstelling. "Dit is een ploeg met ambitie en goesting en dat heb ik ook."

Het was vorige week toch een verrassing: Carl Hoefkens liet zich niet verleiden door het Engelse geflirt, maar gaat in zee met Standard. Hij tekende voor 3 seizoenen op Sclessin.

Bij Standard ligt er werk op de plank om weer een volwaardige topclub te worden. Wat wil Hoefkens bereiken?

"Ik wil de stabiliteit behouden die er nu wel aanwezig is. We moeten gewoon elke dag proberen beter te worden. En elke speler moet die ambitie hebben. Dan gaan we stap voor stap goede stappen zetten."

Kan de nieuwe coach dat ook concreter maken? "Dit seizoen is Play-off I het doel. Daar willen we alles aan doen. Als je daar geraakt, dan is er veel mogelijk."