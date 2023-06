Verrassing op Sclessin: Carl Hoefkens is de nieuwe trainer van Standard

Het wordt geen avontuur in de Engelse tweede klasse bij Leicester of Stoke City voor Carl Hoefkens. Die geruchten deden de voorbije dagen nochtans hardnekkig de ronde. In plaats daarvan wordt Carl Hoefkens trainer in Luik, bij Standard.

De Rouches toverden Hoefkens vanmiddag uit hun hoed. Hij volgt Ronny Deila op. De Noor vertrok naar Club Brugge, wat dan weer de ex-club is van Hoefkens.

In Luik tekent Hoefkens meteen een contract voor drie seizoenen. "We zijn erg blij met de aanwerving van Hoefkens", klinkt het bij voetbaldirecteur Fergal Harkin. "Hij wist ons meteen voor zich te winnen met zijn voetbalvisie en zijn enthousiasme om naar onze club te komen."

"We zijn ervan overtuigd dat hij de juiste persoon is om ons werk voort te zetten en de doelen te bereiken die we voor de toekomst hebben gesteld.” Wie de assistenten van Hoefkens worden, is nog niet duidelijk.

Hoefkens heeft niet heel veel ervaring op het hoogste niveau als trainer. Tot nu toe werkte hij alleen nog maar bij Club Brugge, maar daar deed hij het in die paar maanden in 2022 wel goed. Hij won de Supercup en zorgde voor een historische kwalificatie voor de 1/8e finales van de Champions League.

Maar net voor de jaarwisseling werd hij aan de kant geschoven bij Club na een reeks teleurstellende resultaten. Na een break van 6 maanden gaat hij nu dus opnieuw aan de slag.