Ivoriaanse legende Yaya Touré wordt de rechterhand van Carl Hoefkens bij Standard

Voor de voetballiefhebber behoeft de naam Yaya Touré eigenlijk geen uitleg: hij begon zijn internationale carrière bij SK Beveren, maar groeide door naar topclubs als Monaco, Barcelona en Manchester City, waar hij de prijzen opstapelde, ook individueel.



In 2020 stopte Touré als voetballer, bij het Chinese Qingdao Huanghai. Sindsdien probeert hij zichzelf ook als trainer op de kaart te zetten, eerst als assistent bij Olimpik Donetsk en Achmat Grozni en het voorbije 1,5 jaar als jeugdtrainer bij Tottenham.



Nu keert Touré 20 jaar na zijn vertrek bij Beveren terug naar België, als assistent van kersvers Standard-coach Carl Hoefkens.



"Het is een eer om deel te mogen uitmaken van deze club", zegt de 101-voudige Ivoriaanse international. "Ik kijk ernaar uit om samen te werken met coach Carl Hoefkens. Let's do this!"