SD Worx knoopt meteen weer aan met zege: Fisher-Black wint slotrit, Reusser Ronde van Zwitserland

Na een dagje zonder zege voor het team - het eerste in 20 koersdagen - heeft Niamh Fisher-Black SD Worx meteen weer een extra streepje in de zegestand bezorgd. De Nieuw-Zeelandse klopte in de slotrit van de Ronde van Zwitserland de Poolse Katarzyna Niewiadoma in een spurt met zijn tweeën. Marlen Reusser (SD Worx) gaf de gele leiderstrui in eigen land niet meer uit handen.