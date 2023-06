20! Marlen Reusser breidt zegereeks van SD Worx nog uit in Ronde van Zwitserland

De tijdrit van de Ronde van Zwitserland voor vrouwen werd afgewerkt op hetzelfde traject als dat van de afsluitende chronorit voor de mannen later op de dag. Dat was een lastige tocht van 25,7 kilometer tussen Sankt Gallen en Abtwil.



Europees tijdritkampioene Marlen Reusser won met 8 seconden voorsprong op haar Nederlandse ploeggenote Demi Vollering en 16 op de Italiaanse Elisa Longo Borghini.



Het was de 4e seizoenszege voor Reusser, die dit voorjaar ook Gent-Wevelgem won.



Team SD Worx is aan een ongeziene zegereeks bezig: de ploeg bleef in haar laatste 20 koersdagen ongeslagen. In totaal telt het dominante SD Worx dit jaar al 35 UCI-zeges.



De Zwitserse rittenkoers bij de mannen eindigt vandaag, die van de vrouwen gaat nog twee dagen voort. Zowel maandag als dinsdag staat een heuvelachtige etappe op het programma.