SD Worx zet zijn triomftocht gewoon voort, nu in Zwitserland met Blanka Vas

De 6e etappe van de Vuelta voor vrouwen. Dat was de laatste koers waar SD Worx aan de start stond en niet wist te winnen.



Werden sindsdien in het Nederlandse mandje gelegd: de slotrit van de Vuelta, 3 ritten en het eindklassement van de Ronde van het Baskenland, 4 ritten en het eindklassement van de Ronde van Burgos, Veenendaal-Veenendaal-, 6 ritten en het eindklassement in de Ronde van Thüringen en Dwars door het Hageland.



Daar komt nu ook de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland bij. Als we de Hongaarse kampioenschappen buiten beschouwing laten, is het de eerste profzege op de weg van Blanka Vas.

De Vlaamse wielerliefhebbers zullen Vas ongetwijfeld kennen van de cross, waar ze onder meer wist te winnen in Overijse.

Maar de 21-jarige Hongaarse heeft misschien nog meer talent op de weg. Vooral onder het beukwerk van Demi Vollering werd vluchtster Elise Chabbey pas ultiem bij de lurven gevat.



Door een late aanval van Elisa Longo Borghini kregen we na amper 56 kilometer geen massasprint, maar wel een verbrokkelde finale. Het was Marlen Reusser die met Vas op de bagagedrager die sprint aantrok. Vas zelf hield de Cubaanse Arlenis Sierra af.