Noah Vandenbranden maakt aansluiting met wereldtop: "Maar op 4 tienden stranden is echt wel zuur"

Een Belgisch record en de 5e plaats op het WK en toch was Noah Vandenbranden niet tevreden. "Ik haal net niet de race voor brons, ik ben teleurgesteld", vertelde de 22-jarige Belgische achtervolger in Ballerup.

Een Belgisch record rijden op het WK baanwielrennen en toch teleurgesteld zijn. Het overkomt Noah Vandenbranden die in de kwalificaties van de individuele achtervolging strandde op de 5e plaats, op 4 tiende seconde van de strijd om brons. "Net niet in de race voor brons, ik ben wel teleurgesteld."

De ontgoocheling was zichtbaar op het gelaat van Vandenbranden bij het interview. "Het is het jaar van de Olympische Spelen, dus ik had gedacht dat de concurrentie wat minder zou zijn. Maar als je dan kijkt naar de tijden..."

"Ik was aan het opwarmen en ik dacht: "Wtf, wat is dat hier allemaal?" Meteen een wereldrecord in de eerste rit. Om dan 5e te worden op 4 tiende seconde van de rit voor de bronzen medaille, dat is echt wel zuur."