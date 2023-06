Giro Donne staat 10 dagen voor de start op de helling: "Dit is vreselijk amateuristisch"

Rensters die hun prijzengeld nog moeten ontvangen van vorig jaar, het parcours dat nog niet in detail bekend is, personeel dat maar deels vergoed is voor de vorige editie en de livestreaming die te veel geld kost.

10 dagen voor de start is de Giro Donne een zootje ongeregeld.

"De Giro Donne heeft al niet de beste reputatie. Maar dit is misschien wel het meest extreme dat we al gezien hebben", zegt Iris Slappendel, medeoprichtster van de rennersvakbond The Cyclist Alliance (TCA).

"Als je 10 dagen voor de start van je wedstrijd nauwelijks weet hoe het parcours er zal uitzien en of de koers überhaupt wel zal doorgaan, dan ben je als organisatie vreselijk amateuristisch."