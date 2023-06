Organisator van bekritiseerde koers slaat mea culpa: "Ik wou rensters niet beledigen, maar veiliger kan niet"

De Tour des Pyrénées zal nog lang blijven nazinderen bij de rensters en de organisator zelf. Omdat het parcours te onveilig was, weigerden de rensters de slotetappe te rijden. "Maar een volledig afgesloten parcours is door de wetgeving gewoon niet mogelijk in Frankrijk", zegt koersdirecteur Pascal Baudron.

"Het was een puinhoop en het blijft de hele tijd door mijn hoofd spoken. Een nieuwe editie komt er niet meer. Het is gedaan met de Tour des Pyrénées." Een week nadat de Franse rittenkoers voor vrouwen negatief de nieuwskoppen had gehaald, voelt koersdirecteur Pascal Baudron zich nog altijd "extreem teleurgesteld". Auto's die het peloton tegemoet reden, bestuurders die zich maar op het nippertje uit de voeten maakten, niet-aangeduide wegobstakels. De rensters in de Tour des Pyrenées schrokken zich vorige week een bult.



Toen de maat vol was voor de rensters, besliste de UCI om de slotetappe op zondag te schrappen.

Met zijn eerste reactie maakte koersdirecteur Baudron zich niet populairder. Hij schilderde de rensters af "als verwende kinderen met eisen die niet passen bij het niveau waarop ze rijden." Woorden waar de koersdirecteur veel spijt over heeft. "Mijn uitspraken waren disproportioneel. Ik wil graag mijn excuses aanbieden bij alle rensters die ik gekwetst heb." "Ik heb me verkeerd uitgedrukt op een moment dat ik ontgoocheld, gefrustreerd en tegelijk in colère was."

"UCI-commissaris zei dat veiligheid verzekerd was"

De koersdirecteur geeft de rensters gelijk, toen ze er in de 2e etappe naar Hautacam de brui wilden aan geven door de onveilige situatie. "De passage in Lourdes was heel slecht geregeld en dat was onze fout. Het was pure chaos", geeft Baudron toe. "Als de rittenkoers die dag definitief stopgezet was, had ik daar geen problemen mee gehad."

Dat de UCI besliste om de etappe een dag later te annuleren, zit Baudron wel nog hoog. "Vooral omdat de voorzitter van de wedstrijdjury zelf eerst zei dat de koersomstandigheden perfect waren. Ook de UCI-commissaris was van mening dat de veiligheid verzekerd was." Maar zij herzagen hun mening na een brief van de wielervakbond gericht aan UCI-voorzitter David Lappartient.

500 seingevers en de Franse wetgeving

De onbeantwoorde vraag: hoe kan het dat de organisatie er maar niet in slaagde om het parcours verkeersvrij te maken? "De rensters willen een parcours dat volledig is afgesloten. Maar dat is in Frankrijk onmogelijk."



Baudron legt uit waarom: "In de Franse wetgeving staat dat we het parcours tijdelijk mogen privatiseren. Lees: we kunnen de route blokkeren vanaf de auto van de koersdirecteur tot de bezemwagen."



Daardoor is het volgens de koersdirecteur onvermijdelijk dat auto's het parcours komen opgereden.



"De rensters willen dat het parcours 100 procent van hen is. Maar enkel wedstrijden zoals de Tour en Parijs-Roubaix krijgen daar in Frankrijk de toelating voor." Het inzetten van seingevers kan soelaas bieden. "Maar daar hebben we niet de financiële en vooral niet de menselijk middelen voor", zegt Baudron. "Op een parcours van 125 kilometer heb je 500 seingevers nodig op alle kruispunten samen. Vind die mensen maar eens."

"Er zullen geen wedstrijden meer overblijven"

Door de heisa van vorig weekend gooit Baudron de handdoek in de ring. "Er zal in de toekomst geen Tour des Pyrénées meer plaatsvinden." "Als je iets organiseert, wil je er plezier uit halen. Maar nu was het één en al ellende. Een grote catastrofe. En bovendien kunnen we de koers niet veiliger maken dan ze nu was." De koersdirecteur trekt aan de alarmbel. "Onze koers zal verdwijnen. De Lotto Belgium Tour en de Women's Tour zijn eerder geannuleerd." "Het is ook niet zeker dat de Giro voor vrouwen eind deze maand zal kunnen doorgaan. Op den duur zullen er geen wedstrijden meer overblijven." "Wielrennen is wondermooi, maar het is een heel fragiele sport", besluit Baudron.