Europese Spelen: nu wel een medaille voor de 3x3 Belgian Lions 2.0?

“Awesome” Antwerp won vorige week de finale in Mongolië met Bryan De Valck, Caspar Augustijnen, Jonas Foerts en Vic Van Oosterwyck. De Valck en Augustijnen zijn erbij in Krakau, net als Thibaut Vervoort en ook Dennis Donkor.

Donkor kreeg rust voor Ulaanbaatar en bleef in België, waar hij in Antwerpen het "precamp" voor de Europese Spelen mee volgde. "Het is superleuk om samen te zijn met die andere sporters en hen te leren kennen. Tot nu kende ik enkel basketbal, maar van die andere sporten kunnen we ook iets leren", vertelt Donkor

"Na het WK waren we teleurgesteld, want we ambieerden toch een medaille. Maar het voordeel van 3x3 is dat de toernooien elkaar snel opvolgen." En je de knop dus wel moet snel omdraaien.

Bovendien kan er ook snel revanche komen tegen Letland, dat de Lions op het WK uitschakelde en nu in de groepsfase opnieuw een tegenstander is. "Afwachten of zij met dezelfde ploeg zullen spelen", zegt Donkor.