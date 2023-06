Grote teleurstelling bij Belgen na vroege exit op WK 3x3: "Pas met rug tegen de muur spelen we goed"

Maar de ontgoocheling na het verlies tegen Letland in de barrageronde was ook bij de sterkhouder wel zeer groot. "Ja, zeker omdat we onze start weer missen, het wordt 10-3. Dan krijg je een beetje hetzelfde verhaal als in sommige van onze vorige matchen hier. Uiteindelijk komen we toch nog dichtbij, maar we doen het onszelf aan."

"Ik zie de toekomst nog altijd rooskleurig in voor dit team. Er is heel veel potentieel, maar we hebben misschien nog wat tijd nodig. Soms moet je ook nieuwe spelers inpassen, dat is nu eenmaal zo. Maar het is niet gedaan voor deze Lions. We blijven groeien."

En nu? "We moeten hieruit leren. Al is er niet veel tijd, volgend weekend spelen we al kwalificaties voor het EK."

Augustijnen is streng voor zichzelf: "Heb veel steken laten vallen"

Caspar Augustijnen was er voor het eerst bij op een WK. Welk gevoel houdt hij over aan de uitschakeling? "De teleurstelling is heel groot. We weten dat we veel beter kunnen dan dit, zeker ik persoonlijk."

"Ik heb veel steken laten vallen en makkelijke passes laten liggen. Ik ga veel naar deze match kijken om er veel uit te leren. Dit soort fouten mag ik niet meer maken."

"Hoe het komt dat we zo slap beginnen? Dat weet ik niet. We leggen onszelf misschien te veel druk op. We moeten hard gaan en alles geven en dat doen we ook, maar we moeten ook slimmer spelen in het begin. We laten makkelijke opties liggen en zo komen we dan achter. Dan staan we met onze rug tegen de muur en plots beginnen we beter te spelen. Dat is niet de bedoeling natuurlijk."

Geen medaille dus voor Augustijnen op zijn eerste WK. Wat vond hij van het niveau? "Op WorldTour-niveau zijn er soms een paar zwakke plogen, hier niet. Ook in de poulefase zijn er geen makkelijke matchen om ritme of zelfvertrouwen op te doen."

Op het WK waren er tickets voor de Spelen te verdienen, die pakken de Belgen niet, maar er zijn nog kansen. "De Spelen blijven wel een jongensdroom. Ik hoop dat ik in de selectie blijf. Dit is een topopportuniteit en ik zou het heel graag meemaken."