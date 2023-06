Belgian Lions schieten te laat wakker tegen Letland en sneuvelen in 1/8e finales van WK 3x3

Met Letland kregen de Belgien Lions een taaie brok voor de kiezen in de barrages. De Letten kroonden zich 2 jaar geleden nog tot olympisch kampioen. Drie spelers van het gouden kwartet uit Tokio waren ook afgezakt naar Wenen voor het WK: tonnen ervaring dus bij de tegenstander.

De uitgekookte Letten grepen de Lions ook meteen naar de keel. De Belgen misten hun start volledig en uitblinker Lasmanis (13 punten) dirigeerde zijn team al vroeg in de match naar een ruime voorsprong: 8-1.

Bij de Belgen moest het vooral van Thibaut Vervoort komen, die in zijn eentje de bakens probeerde te verzetten. Dat lukte slechts beetje bij beetje, maar toen ook Donkor in aanval zijn steentje kwam bijdragen, leken we toch nog een spannende ontknoping te krijgen.



België knokte zich bij 17-15 weer helemaal in de match op minder dan een minuut van het einde. Donkor probeerde met een tweepunter de Lions helemaal langszij te knallen, maar miste zijn twee moeilijke shots.

Een onduidelijke fase in het slot besliste vervolgens over de wedstrijd. De refs namen erg lang hun tijd om op de beelden te bekijken wie de bal als laatste aangeraakt had. Dat bleek na veel discussiëren toch Vervoort te zijn.



Letland kreeg het balbezit en deelde België de doodsteek uit vanaf de vrijworplijn. De Letten mogen zo naar de kwartfinales, waarin voor hen Nederland wacht. Voor de Belgian Lions zit het WK erop.