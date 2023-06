Cian Uijtdebroeks oogst lof na 7e plaats in Zwitserland: "Beloning voor zijn harde werk"

Een hele week lang maakte Cian Uijtdebroeks indruk in de Ronde van Zwitserland. In de slottijdrit maakte hij nog een plaatsje goed in het klassement, de jonge Belg legde zo beslag op de 7e plaats in de eindstand.

"Ik ben heel blij met mijn prestatie hier in Zwitserland", zegt de 20-jarige renner van BORA - hansgrohe. "De tegenstand was hier heel zwaar, dus zo'n resultaat is veelbelovend."

De Belgische ronderenner krijgt ook lof van zijn ploeg. "Cian was de jongste renner hier in Zwitserland, met zo'n resultaat kunnen we niet anders dan tevreden zijn", zegt ploegleider Jens Zemke.

"Hij heeft zijn toptienplaatsen van de Ronde van Romandië en Catalonië bevestigd. Zijn 7e plaats is een beloning voor zijn harde werk op training en het bewijs van zijn puike voorbereiding."