Wielerjaar 2024 in statistieken: UAE en Pogacar zetten records neer, verrassende Italiaan als ontsnappingskoning

di 15 oktober 2024 06:12

De Ronde van Lombardije is voor velen het eindstation van het wielerjaar. Tijd om de traditionele lijstjes naar boven te halen. Wie boekte de meeste zeges? Wie reed het meest in de vlucht? En wie verzamele de meeste wedstrijdkilometers.

Het recordjaar van Pogacar en UAE in cijfers

41: het aantal zeges van UAE Team Emirates op WorldTour-niveau in hetzelfde seizoen. Geen enkel team deed ooit beter.





39: het aantal dagen dat Tadej Pogacar dit jaar de leiderstrui droeg in een grote ronde. Niemand deed ooit beter.





25: het aantal zeges van Tadej Pogacar dit seizoen. Deze eeuw deed enkel Alessandro Petacchi even goed (in 2005 met ook 25 zeges).





20: het aantal verschillende renners waarmee UAE Team Emirates dit seizoen gewonnen heeft. Daarmee veegde UAE het record van Mapei (19 renners in 2000) van de tabellen.





3: het aantal renners dat de heilige triple Giro-Tour-WK won in hetzelfde jaar. Pogacar dit jaar, Stephen Roche in 1987 en Eddy Merckx in 1974.

Meeste zeges (individueel)

Voor de 2e keer in zijn carrière kroont Tadej Pogacar (25 zeges) zich tot zegekoning van het jaar. De voorsprong op nummer 2 Tim Merlier is immens. Pogacar vulde zijn mandje met 2 eindzeges en 12 ritzeges in de Grote Rondes: 6 in de Giro en 6 in de Tour. Aangevuld met topklassiekers zoals Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije en de Strade Bianche. En een eerste wereldtitel. De zegekoning van vorig jaar, Jasper Philipsen, moest het dit jaar met 10 zeges minder stellen, wat hem de 5e plek oplevert. Hij staat er in het mooie gezelschap van Thibau Nys en tweevoudig olympisch kampioen Remco Evenepoel.

Bij de vrouwen zit Lorena Wiebes (met 22 zeges) voor de 3e in 4 jaar op de zegetroon.



Lotte Kopecky is net als vorig jaar 2e met 16 zeges. Demi Vollering maakt het feestje voor SD Worx-ProTime compleet met de 3e plek in de zegestand.

Meeste zeges (mannen) 1. Tadej Pogacar (Svn) 25 zeges 2. Tim Merlier 16 3. Mads Pedersen (Den) 12 4. Jonathan Milan (Ita) 11 5. Remco Evenepoel 9 Thibau Nys 9 Jasper Philipsen 9 Marc Hirschi (Zwi) 9 Brandon McNulty (VS) 9 Jonas Vingegaard (Den) 9

Meeste zeges (vrouwen) 1. Lorena Wiebes (Ned) 22 zeges 2. Lotte Kopecky 16 3. Demi Vollering (Ned) 15 4. Grace Brown (Aus) 8 5. Elisa Longo Borghini (Ita) 7 Marianne Vos (Ned) 7

Meeste zeges (team)

Het team van het afgelopen jaar was zonder twijfel UAE Team Emirates. Met 81 zeges telt de ploeg-Pogacar bijna dubbel zoveel bloemenruikers als nummer 2 Lidl-Trek.



25 van die 81 zeges komen van superkopman Tadej Pogacar. Daarmee won de wereldkampioen in zijn eentje meer dan ploegen zoals Red Bull-Bora-Hansgrohe en Lotto-Dstny. Visma-Lease a Bike, vorig jaar nog goed voor 69 zeges, zakt van de 1e naar de 4e plek in het zegeklassement met 32 overwinningen. SD Worx-Protime is het UAE van het vrouwenpeloton en blaast met 64 zeges alle andere teams weg.

Meeste teamzeges (mannen) 1. UAE 81 2. Lidl-Trek 42 3. Soudal-Quick Step 33 4. Visma-Lease a Bike 32 5. Decathlon-AG2R 30 6. Alpecin-Deceuninck 26 13. Lotto-Dstny 22 23. Intermarché-Wanty 13

Meeste teamzeges (vrouwen) 1. SD Worx 64 2. Lidl-Trek 17 FDJ-Suez 17 12. AG Insurance-Soudal-Quick Step 11 23. Lotto Dstny Ladies 4 32. Fenix-Deceuninck 2

Ontsnappingskoning

De voorbije jaren gingen onder meer Mattia Bais, Taco van der Hoorn en Rémi Cavagna met deze titel aan de haal.



Dit seizoen reed de relatief onbekende Italiaan Manuele Tarozzi het meeste aantal kilometers in de vlucht.



De renner van VF Group-Bardiani troeft daarmee Jonas Abrahamsen (heel actief in de Tour) en Marc Soler (heel actief in de Vuelta) af



Tarozzi zelf glipte ook enkele keren mee in de Giro-ontsnappingen. Maar de 26-jarige Italiaan ging ook op schattenjacht in de Ronde van Langkawi en de Tour of Qinghai Lake. Maar opgepast Le Berre (4e) en De Bondt (5e) spelden allebei nog hun rugnummer op in de Tour of Guangxi (15-20 oktober). Komen ze Tarozzi nog bedreigen?

Meeste kilometers in de vlucht 1. Manuele Tarozzi (Ita/VF Group-Bardiani CSF) 1.962 kilometer 2. Jonas Abrahamsen (Noo/Uno-X) 1.948 3. Marc Soler (Ita/UAE Team Emirates) 1.748 4. Mathis Le Berre (Fa/Arkea-B&B) 1.655 5. Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck) 1.563

Meeste wedstrijdkilometers

In 2023 spande onze landgenoot Lennert Teugels de kroon in dit klassement. In 2022 was Thomas De Gendt de primus.



Dit jaar verzamelde Guillaume Martin de meeste wedstrijdkilometers. De Franse filosoof reed de Tour en de Vuelta uit.



Voeg daarbij de Ronde van Romandië, de Ronde van Catalonië, Tirreno-Adriatico en het Critérium du Dauphiné en monumenten zoals Lombardije en Luik. En je hebt al het gros van zijn wedstrijdkilometers.

Meeste wedstrijdkilometers (mannen) 1. Guillaume Martin (Fra/Cofidis) 14.378 kilometer 2. Danny van Poppel (Ned/Red Bull-Bora-Hansgrohe) 13.851 3. Alexander Kristoff (Noo/Uno-X-Mobility) 13.803 4. Pavel Bittner (Tsj/DSM-Firmenich-PostNL) 13.768 5. Chris Hamilton (Aus/DSM-Firmenich-PostNL) 13.710