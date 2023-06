Cian Uijtdebroeks blinkt uit in Zwitserland: "Zonder druk naar de Vuelta, dromen van de Tour"

Met zijn kamerbrede glimlach en ontwapenende interviews heeft Cian Uijtdebroeks al heel wat zieltjes gewonnen. Ook met zijn prestaties charmeert het 20-jarige klimtalent het grote publiek. Uijtdebroeks finishte dinsdag in het wiel van Evenepoel en gisteren trok hij bergop zelfs meermaals in het offensief. "Voor ons is dat geen verrassing. Op basis van zijn waardes wist ik dat Cian in Zwitserland beter bergop zou rijden dan hij ooit al had gedaan", vertrouwt zijn performance coach John Wakefield ons toe. "Ik ben ook heel blij dat Cian niet enkel volgt, maar ook mee de koers maakt door zelf aan te vallen."

Enige minpuntje deze week was de openingstijdrit. Uijtdebroeks kwam toen binnen als 95e en verloor meer dan een minuut. "Cian was zelf ook heel ontgoocheld over die prestatie." "In de winter hebben we zijn tijdritpositie verbeterd. Ook in de aanloop naar deze ronde hebben we door die 2 tijdritten extra gefocust op de tijdritfiets. Maar er is nog veel ruimte voor verbetering."

"Superprof met aandacht voor details"

In de goedlachse klimmer schuilt ook een hyperambitieuze renner. "Cian loopt inderdaad altijd met een glimlach rond en maakt veel grapjes", bevestigt performance coach Wakefield. "Maar als het over koers gaat, is hij heel professioneel en matuur. Vooral zijn aandacht voor details kan ik enorm appreciëren." "Cian is bijvoorbeeld heel minutieus bezig met zijn voeding en geeft ook feedback bij zijn trainingsschema’s." "Zijn superprofessionele ingesteldheid zorgt ervoor dat ik mijn job nog beter wil doen", aldus de performance manager.

"Zonder druk naar de Vuelta"

Na de Ronde van Zwitserland tekent Uijtdebroeks present op het BK tijdrijden, het BK op de weg en de Sibiu Tour (een rittenkoers in Roemenië). Daarna richt hij zijn vizier op de Vuelta, zijn debuut in een grote ronde. "We leggen Cian geen enkele druk op om een klassement te rijden", zegt Wakefield. "Het belangrijkste is dat Cian in de Vuelta leert hoe het is om een grote ronde te rijden. In goede en kwade dagen." "Komt er toch een goede eindnotering uit, des te beter."

En dan de vraag van 1 miljoen: schuilt er in Cian Uijtdebroeks een potentiële Tour-winnaar? Bora-Hansgrohe droomt er stiekem van om met een renner uit hun juniorenploeg ooit de Tour te winnen. Is dat het langetermijndoel met Uijtdebroeks, die als junior bij de Duitse ploeg terechtkwam? "Cian heeft zowel qua mindset en fysiologie de eigenschappen om potentieel de Tour te winnen", zegt de performance coach. "Natuurlijk is de Tour winnen gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik geloof in Cians kwaliteiten."