WK-zege tegen Nederland lijmt vriendschap tussen Van den Bergh en Huybrechts: "We waren een team"

Van den Bergh kreeg als eerste een kans bij dubbel 16, maar nam nog even de tijd om het publiek op te zwepen. En daar had hij het recht toe, want "The Dreammaker" maakte het met zijn eerste pijl af. België speelt morgen tegen titelverdediger Australië voor een plek in de halve finales.

Toch had het Huybrechts en Van den Bergh vertrouwen gegeven voor het aartsmoeilijke slot, want bij 7-7 hadden ze nog een break nodig om de zege binnen te halen.

Huybrechts: "We waren weer een team"

Huybrechts en Van den Bergh gaven ook achteraf toe dat ze "opnieuw een team" zijn. "Kim bleef maar knallen", zei Van den Bergh bij VTM. "We hebben getoond dat we hier samen stonden."

De dramatische pauze voor de match dart van Van den Bergh bezorgde Huybrechts wel een hartverzakking. "Ik dacht: doe dat niet. Maar zijn eerste pijl zat er in het midden in. Dat is klasse."

Vorig jaar vlogen de Belgen er in de kwartfinale uit tegen de latere winnaar Australië. "Dus nu willen we wraak", zei Van den Bergh. "We hebben nog veel energie in de tank en hebben laten zien dat we iets extra's kunnen."

Zijn de plooien nu gladgestreken? "We waren opnieuw een team, anders win je deze wedstrijd tegen Nederland niet", beaamde Huybrechts.