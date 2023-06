Charlotte Englebert, wereldklasse bij Red Panthers: "Iedereen beseft dat zij speciaal is"

De Red Panthers staan voor een dubbele confrontatie met Australië en Nieuw-Zeeland in de Hockey Pro League. De Belgische hockeyvrouwen rekenen daarvoor opnieuw op sterkhouder Charlotte Englebert, die op haar 22e al een van de beste speelsters ter wereld is.

De Red Panthers willen zich manifesteren op de grote toernooien en dus mikken ze ook in de Hockey Pro League op de top 3. Met onder meer 2 wedstrijden tegen Australië in het verschiet (vandaag en maandag in Wilrijk) kunnen de Belgische vrouwen hun ambities de komende dagen kracht bijzetten. Daarvoor rekent bondscoach Raoul Ehren onder meer op klasbak Charlotte Englebert. De aanvalster versierde onlangs een transfer naar de Nederlandse topclub Den Bosch en is op haar 22e helemaal klaar om de hockeywereld te veroveren, voor zover ze dat al niet gedaan heeft. "Het is eigenlijk de 1e keer dat de Red Panthers echt een wereldvedette in hun team hebben. Sofie Gierts is misschien wel de beste Belgische speelster aller tijden, maar dat waren andere hockeytijden", weet hockeycommentator Floris Geerts.

In Nederland zal Charlotte Englebert nog sterker worden door elke training en wedstrijd op hoog niveau te spelen. Floris Geerts

"Den Bosch heeft Englebert ook echt binnengehaald als toptransfer. Zij halen eigenlijk heel weinig buitenlanders. Het zegt wel iets als zo'n ploeg je komt halen. Zij zal er bovendien een belangrijke rol krijgen in het team. Iedereen beseft wel dat Englebert speciaal is en de komende jaren een van de meest spraakmakende speelsters zal zijn." "Ze heeft bovendien nog groeimarge. Door in Nederland elke training en elke wedstrijd op hoog niveau te spelen, zal ze nog sterker worden. Ze zal er meer uitgedaagd worden. Dat zal haar ontwikkeling alleen maar ten goede komen." "Haar grote kracht? Waar zij heel sterk in is, is om in haar eentje als spits te gaan pressen wanneer een tegenstander België onder druk probeert te zetten. Zo lokt ze verdedigers in de fout en dan neemt zij over. In de eerste meters is ze niet bij te houden en vaak werkt ze ook nog gecontroleerd en spectaculair af."

Charlotte Englebert

"In elke linie iemand van wereldniveau"

Bij de mannen zijn de Red Lions al enkele jaren wereldtop. Is de ontluiking van Charlotte Englebert als internationale topper het laatste duwtje in de rug dat de Red Panthers nodig hadden om diezelfde stap te zetten bij de vrouwen? "We hebben nu in elke linie iemand van wereldniveau", zegt Floris Geerts. "In aanval is Englebert de vedette, maar het middenveld daarachter is ook enorm sterk, met speelsters als Struijk, Nelen en Vandermeiren." "In de verdediging is Vanden Borre ook een speelster die internationaal heel hoog aangeschreven staat. Zij heeft misschien wel de beste strafcorner van de wereld op dit moment."

Englebert heeft alle kwaliteiten om een van de uitblinkers van het EK te worden deze zomer. Floris Geerts

De belangrijkste afspraak voor de Red Panthers deze zomer wordt het EK hockey in Duitsland. Kan Charlotte Englebert daar de ster van het toernooi worden. "Dat kan zeker. Op het WK was ze ook al een van de smaakmakers", vindt Geerts. "Op het EK zal het wel belangrijk zijn dat ze in elke match het verschil kan maken. Daar moet ze misschien nog een tikkeltje in groeien. Maar ze heeft in elk geval alle kwaliteiten om een van de uitblinkers van het toernooi te worden. Zij is het grootste Belgische talent." Mogen de Red Panthers dromen van de finale op het EK? "Dat zal een beetje van het verloop van het toernooi afhangen. Maar als alles verloopt hoe iedereen het denkt, dan mogen we de Red Panthers in de finale verwachten tegen Nederland."