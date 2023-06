Romelu Lukaku laat voor het eerst van zich horen na desillusie in finale: "Vechten om ooit glorie te kennen"

"Eerst en vooral wil ik de Inter-fans bedanken voor hun liefde en steun doorheen het seizoen", opent Lukaku. "Jullie stonden aan onze zijde op elk moment en ik wil jullie daar ook persoonlijk voor danken."

Vervolgens praat Lukaku over de finale: "Het heeft niet mogen zijn", beseft hij. "We hebben alles gegeven. Dat is een shit gevoel voor iedereen die van Inter houdt. Maar deze club heeft honger en we zullen vechten om hopelijk dat gloriemoment op een dag te bereiken."