Filip Joos: "Missers van Lukaku komen er door de enorme druk waaronder hij zichzelf zet"

Romelu Lukaku miste als invaller letterlijk een afspraak met de geschiedenis in Istanbul. Hij stond een keer onschuldig in de weg van een koppende ploegmaat en kort voor het einde kopte hij zelf van dichtbij een bal op Ederson. Filip Joos : "Langs de kant van Inter zal Lukaku het symbool blijven voor deze wedstrijd. Je moet wel opmerken dat er pas kansen bij Inter kwamen, op het moment dat hij erin stond." De Rode Duivel kwam iets voor het uur de geblesseerde Dzeko vervangen. "Anderzijds was dat ook niet zo raar, want Inter moest aanvallen, moest scoren. Maar die kansen kwamen er wel." Prompt werden de vergelijkingen gemaakt: met Dzeko en andere topspitsen.

Je talent is zeer groot, echt waar groot genoeg. Maar verwacht niet dat we je in één adem gaan noemen met Benzema, Haaland en Ibrahimovic. Maar dat geeft niet.

"Is er iemand die dat kan of durft te zeggen tegen Lukaku", probeert De Brabander? Joos stellig: "Ik zou dat graag tegen hem zeggen. Als hij luistert..." Joos denkt dat een coach op die manier Lukaku moet benaderen. "Maar dat verhaal kan je niet meer doen als je dan een Dzeko zet. Lukaku had voor mij de laatste wedstrijden echt bewezen dat hij die basisplaats verdiend had." "Door hem te laten invallen zet je als coach die eerzucht en ambitie nog eens extra onder druk. Ik vond wel dat Lukaku echt goed is ingevallen. Alleen moet die kopbal erin." (lees voort onder foto)

Filip Joos doet daar niet aan mee: "Kijk, wat ik denk als ik aan Lukaku denk: je hebt ambitie en eerzucht aan de ene kant en talent aan de andere kant. Als je ambitie en eerzucht je talent overstijgen, denk ik dat je - hoe zeggen ze dat - ergens wel een "recipe for disaster" bent." Zijn missers zijn dus geen toeval, stelt presentator Nicolas De Brabander. "Neen", beaamt Joos, die zich meteen genuanceerd nader verklaart. "Ik denk dat ze voor een deel komen door de enorme druk waaronder hij zichzelf zet." "Overgemotiveerd, het willen doen... Ik zou bij Lukaku alleen maar zeggen – al kan dat discours niet omdat je hem op de bank zet: "Je bent goed genoeg zoals je bent, je talent is zeer groot, het is echt waar groot genoeg."" "Maar verwacht niet dat we je in één adem gaan noemen met Benzema, Haaland en Ibrahimovic. Maar dat geeft niet. Laat die maar weg. Dat maakt niets uit."

"Misser op WK was anders"

Op het WK in de beslissende groepsmatch tegen Kroatië (0-0) liet Lukaku ook een paar kansen liggen.

"Dat vond ik anders", blikt Joos terug op de WK-exit in Qatar. "Toen had hij lang niet gespeeld en werd hij helemaal op het einde ingebracht."



"Voor al die missers toen waren redenen, behalve die ene bal tegen de paal. Die moest erin, maar dat was de eerste, dus was dat de reden. Bij al die andere kansen gebeurden ook wel rare dingen, waardoor je je kan laten misleiden."



"Maar hier staat hij een derde keer in de weg. Dat is iets van een soort aarding, denk ik, je staat geplant, je bent niet helemaal los of vrij... Terwijl hij op een leeftijd is gekomen dat hij die ambitie niet meer hoeft te koesteren tot in het oneindige."





Al is dat wel heel dubbel, beseft Joos: "Want we willen onze sportmannen wel met een allesverterende ambitie en eerzucht. We willen dat Djokovic zijn 23e grandslamtitel haalt, we willen dat Mbappé de handschoen opneemt tegen de Messi-cijfers."



Thierry Henry zegt dat dit Lukaku toch weer zal achtervolgen. "Dat is die ambitie", bevestigt Joos. "Ergens is dat ook heel mooi, maar ik zou voor de laatste 5 jaar van zijn carrière zeggen: "Het is goed genoeg en het zal alleen maar beter worden.""



Joos vindt het jammer dat de topschutter aller tijden van de Rode Duivels daar zo zwaar op afgerekend wordt: "Dit is niet de verloren finale van Lukaku. Als je zag wat hij bracht... start er dan mee."