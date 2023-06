Voetbaldirecteur Jelle Schelstraete: "Lukaku voelt zich thuis bij de Rode Duivels, hij zal met de voeten spreken"

Geen bondscoach Domenico Tedesco of spelers, wat de gewoonte is op een meeting met de pers, maar wel de vroegere assistent-technisch directeur onder de vleugels van Roberto Martinez. Nu vormt Schelstraete een tandem met Sports Director Football Frank Vercauteren. "Vroeger had ik vooral een ondersteunende rol, terwijl ik nu samen met Frank en Domenico mee de beslissingen neem. De samenwerking tussen ons verloopt heel goed." Schelstraete is goed geplaatst om de nieuwe en de vorige bondscoach te vergelijken. "Het verschil tussen Martinez en Tedesco is niet heel groot. Ze zijn allebei open en gemakkelijk in de omgang." "Tedesco is misschien iets strikter, maar hij is ook warm en praat veel met zijn spelers", aldus de Operational Director Football.

"We gaan ook niet anders dan anders met Lukaku om"

Met wie Tedesco zeker een extra woordje zal praten is Romelu Lukaku. Voor de spits van Inter liep de Champions League-finale niet goed af. Hij miste een grote kans op het einde.



Hij kreeg - net als collega-spits Michy Batshuayi, die Fenerbahçe de beker bezorgde, wat respijt. Lukaku komt normaal dinsdagavond naar België, woensdag sluit hij aan bij de groep in Tubeke, gaf Schelstraete mee.



Lukaku kreeg toch een ferme tik, hoe gaat de bond daarmee om? "We zullen er zijn voor Romelu als hij ons nodig heeft, maar we gaan ook niet anders dan anders tegen hem doen", benadrukte Schelstraete.



"Romelu voelt zich altijd thuis bij de nationale ploeg. Zijn prestaties uit het verleden zijn daar het bewijs van. Hij zal met de voeten spreken." Lukaku is de topschutter aller tijden van de Rode Duivels met liefst 72 doelpunten in 106 interlands.



Door de afwezigheid van de geblesseerde Kevin De Bruyne is Lukaku één van de topkandidaten om in het tweeluik tegen Oostenrijk en Estland de kapiteinsband te dragen. "Over de band zal in de loop van de komende dagen een beslissing genomen worden."