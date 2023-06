Peter Vandenbempt heeft te doen met Romelu Lukaku: "Gemiste kans om doelpunt van zijn carrière te maken"

Dat is de harde wet van de sport en de harde evaluatie in de internationale media.

Er wordt meteen de vergelijking gemaakt met de WK-wedstrijd tegen Kroatië, maar die had meer met pech te maken. De kans van gisteren – als je een spits bent met internationale allure, wat Lukaku toch is – moet er gewoon in.

Eerlijk gezegd: Lukaku viel echt goed in. Pas wanneer hij op het veld kwam, kon Internazionale een beetje dreiging in zijn spel krijgen.

Iedereen ziet hoe hard hij ervoor werkt en hoe graag hij belangrijk wil zijn voor ploeg en land. Maar het is nu al een paar keer faliekant afgelopen, zo simpel is het.

Komt Lukaku ook deze tegenslag te boven? Hij is mentaal sterk en heeft al vele tegenslagen moeten overwinnen. De teleurstelling leek net iets minder groot op het veld dan op het WK.

Ik denk wel dat Romelu Lukaku beseft dat hij zijn grote droom – de Champions League-finale spelen – dit seizoen onverwacht realiseert met Inter. Hij kreeg de kans om het doelpunt van zijn carrière te maken, maar deed dat niet. Hij zal zaterdag van het veld zijn gestapt met het besef: krijg ik nog wel zo'n kans?

Bij welke ploeg, die op regelmatige basis de eindfase van de Champions League speelt, ga ik straks spelen? De harde realiteit is: die kans is niet zo groot. Dat is anders voor Kevin De Bruyne. Hem mogen we de komende jaren nog wel een paar keer verwachten.

Voor Lukaku is een unieke kans verloren gegaan. Een spits ziet zo'n kans nog een miljoen keer terug. Die gaat hem nog vele nachten - ook komende jaren -achtervolgen.