Silvio Berlusconi is dood: wat heeft de ex-premier van Italië betekend voor het voetbal?

Silvio Berlusconi was amper 25 jaar toen hij Fininvest oprichtte, aanvankelijk een bouwbedrijf. Toen hij ook in de media actief werd, begonnen de tentakels van Berlusconi over heel Italië verspreid te geraken.



In 1986 sloeg Berlusconi ook zijn slag in de voetbalwereld. Hij kocht Milan, de club van zijn geboortestad. Milan was toen nog in opbouw, want het was maar een paar jaar eerder uit de Serie B gezakt en flirtte met het faillissement. Enkele weken voor de overname was Milan nog door Waregem uitgeschakeld in de UEFA-Cup.



Berlusconi wendde zowel zijn enorme politieke invloed als zijn grote geldbuidel aan om van Milan opnieuw een Europese grootheid te maken. Trainer Arrigo Sacchi was de eerste bouwsteen, daarna volgden ook een resem topspelers.

Met het Nederlandse trio Rijkaard-Gullit-Van Basten en met Italiaanse sterren als Baresi, Maldini en Donadoni kroonde Milan zich zowel in 1989 als 1990 tot de beste club van Europa.