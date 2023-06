Scheidsrechtersbaas over niet-gefloten strafschop voor Genk: "Geen goedkope penalty's"

Bij Genk smaakte het gelijkspel tegen Antwerp zeer zuur, want het greep zo naast de landstitel. Een strafschop voor een fout op Paintsil had het kwartje op de andere kant kunnen doen vallen.

Scheidsrechtersbaas Bertrand Layec begreep waarom de VAR scheidsrechter Nathan Verboomen niet terechtwees. "Een strafschop had gekund, want ik denk dat er contact is", opent hij.

"De scheidsrechter heeft geoordeeld dat de verdediger zijn voet heeft gezet om de bal af te blokken. De aanvaller valt ook iets te gemakkelijk. Dit is een beslissing die op het veld moet gebeuren."

"In de grijze zone heeft de scheidsrechter de vrijheid om te beslissen. We hebben gezegd dat penalty's onbetwistbaar moeten zijn voor de VAR, we willen geen goedkope strafschoppen. We willen onbetwistbare beslissingen."