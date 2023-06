Racing Genk deelt beelden van speech Vrancken na deceptie in titelmatch: "Alleen wij verdienden het"

"Wat kan ik zeggen?" begint Wouter Vrancken zijn speech tegenover een zichtbaar aangeslagen kleedkamer.

"Emoties, we stonden op twee minuten van de titel. Als je het bekijkt... Er was maar één ploeg die het verdiende. Ook de titel. Dat waren wij, maar het resultaat is bekend. De ballen die ze vooruit trapten, vielen het. We moeten het accepteren."

"Het is moeilijk, maar ik ben zo trots op jullie", gaat de coach verder. "Ik ben zo trots op jullie. Er was veel kritiek vorig jaar op het fysieke en tactische. What the f*ck waren ze aan het zeggen? Jullie waren het beste team van het seizoen."

"We eindigen tweede, dat is iets om trots op te zijn wanneer de emoties gaan liggen zijn."