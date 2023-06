José Mourinho heeft klacht van UEFA aan zijn broek na scheldtirade tegen scheidsrechter

José Mourinho was vrijdag gefilmd toen hij de Engelse scheidsrechter na de Europa League-finale in een stadiongarage belaagde met enkele stevige verwensingen.

Gedrag dat voor de UEFA niet door de beugel kan: de Portugese coach wordt daarom aangeklaagd voor "beledigend of grof taalgebruik tegen een wedstrijdofficial".

Mourinho was na de partij woedend over de wedstrijdleiding in de verloren finale tegen Sevilla. Zo floot Taylor geen strafschop na vermeend handspel in de zestien van een Sevilla-verdediger.

Ook de AS Roma fans hadden het daags na de finale nog op Taylor gemunt. De Engelsman en zijn gezin werden op de luchtaven van Boedapest aangevallen door enkele heethoofden.

De UEFA klaagde ook beide finalisten nog aan voor onbehoorlijk gedrag - wat normaal gesproken geactiveerd wordt bij ten minste vijf gele kaarten - en Roma werd ook aangeklaagd voor verstoring van het publiek en het toebrengen van schade.

Sevilla werd ten slotte ook aangeklaagd omdat tientallen van haar fans op het veld waren gelopen na de wedstrijd. De UEFA gaf geen tijdschema voor de beoordeling van de zaken door haar tuchtcommissie.