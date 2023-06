Ticket voor US Open geeft golfster Manon De Roey moed voor Amerikaanse droom: "Alle begin is moeilijk"

Een tussendoortje in eigen land om de batterijen weer op te laden. Manon De Roey tankte in België met een top 10 en kwalificatie voor de US Open vertrouwen en wil scoren op de LPGA Tour in de VS en de 3 (of 4) majors waar ze mag spelen.

Manon De Roey heeft er een succesvolle week in eigen land opzitten. De golfster eindigde als 6e in de Belgian Open op de Ladies European Tour én – misschien nog belangrijker – kaapte in een kwalificatietoernooi een ticket weg voor de US Open, een van de majors.

“Het was een fantastische week”, zegt De Roey. “Omdat ik dit jaar veel toernooien in de Verenigde Staten speel, was het gewoon leuk m nog een keer thuis te zijn en voor eigen publiek en vrienden te spelen. En natuurlijk ben ik ook tevreden met hoe ik gespeeld heb en met het resultaat, die 6e plaats.”

Een dag na die zesde plaats ging De Roey op dezelfde baan op zoek naar een ticket voor de US Open. “Kwalificaties zijn altijd moeilijk”, vindt De Roey. Er lagen 3 tickets klaar en daar streden 68 golfsters voor.

In 2022 was ik voor de majors niet zo goed voorbereid. Nu heb ik dat beter ingepland, zodat ik klaar ben. Manon De Roey

"In zo’n kwalificatie over 2 ronden is het vaak alles of niets en moet je risico’s nemen. Ik heb de laatste 3 holes super gespeeld, met nog 2 noodzakelijke birdies. Het was spannend." En dan volgde nog een play-off, waarin De Roey de Finse Elina Nummenpaa kon verslaan.

Zo mag De Roey voor het eerst in haar carrière meedoen aan de US Open en dat op de prachtige golfbaan van Pebble Beach. "De majors waren dit jaar een beetje mijn doel", verklapt De Roey. "En dan vooral er goed presteren."

"Vorig jaar heb ik ook al meegedaan aan de Evian Championship en de British Open, maar toen was ik er niet zo goed op voorbereid. Nu heb ik dat beter ingepland, zodat ik klaar ben. En naar de US Open kijk ik enorm uit."

"Ik moet nog wennen aan alles rond de LPGA Tour"

De Roey gaat een drukke zomer tegemoet met nog 3 majors op haar programma. En misschien komt daar nog het Women’s PGA Championship bij. "Maar dat hangt nog af van mijn resultaten de komende weken in de Verenigde Staten."

Want na een korte stop in België vliegt De Roey weer naar de VS om daar toernooien te spelen op de prestigieuze LPGA Tour. Daar liep het eerder dit jaar niet van een leien dakje.

"Begin dit jaar haalde ik nog 3 keer top 10 op de Ladies European Tour." Maar die vorm kon ze niet doortrekken in de VS, waar De Roey drie keer op rij de cut miste.

"Het is allemaal nieuw: de mensen, de toernooien en de sfeer errond. Ik weet dat ik het niveau aankan, maar ik moet nog wennen aan alles errond."

"In Europa heb ik op elk toernooi speelsters die ook vriendinnen zijn. Als het goed gaat zijn die blij voor mij en als het slecht gaat, dan vangen ze me op. In de VS zit iedereen meer in zijn eigen bubbel. Er worden minder dingen samen gedaan en dat maakt het soms eenzaam."

Ik heb ook geleerd dat ik het anders moet aanpakken in de VS. En elke kans die ik daar krijg, die zal ik nemen en zien hoe het gaat. Manon De Roey