Snelders kruipt in het hoofd van de titelkandidaten (en geeft zijn favoriet): "Antwerp gaat slecht slapen"

In sommige kopjes zal het woelen, in andere wordt gedroomd. De drie titelkandidaten trekken met een compleet verschillend gevoel de week van de waarheid in. Onze analist Eddy Snelders duikt in de hoofden van Antwerp, Union en Genk: "Eigenlijk heeft maar één ploeg nu een negatief gevoel."

Antwerp: "Zware tik gekregen"

"Bij Antwerp zijn ze zondagavond met het slechtste gevoel gaan slapen. Voor de tweede week op rij moeten ze een grote ontgoocheling incasseren. Zeker na die late goal tegen een gehavend en zwak Union hebben ze toch een zware tik gekregen. Het zou nu gebeuren... Maar dan loopt het toch verkeerd. Het begint nu toch wat te lang te duren."

Antwerp had alles in handen, maar voelt het stilaan tussen hun vingers wegglippen. Eddy Snelders

"Ik kan me inbeelden dat er nu veel twijfels zijn in de hoofden van Antwerp: gaat het nog wel lukken? Ze hadden alles in handen, maar voelen het stilaan tussen hun vingers wegglippen. De voorbije speeldag ontvouwde zich het allerslechtste scenario, met ook nog Genk dat wint. In deze situatie wilden ze absoluut niet terechtkomen."

Kans op titel volgens Snelders: 35%

Union: "Voelen zich geweldig"

"Union speelde één van zijn flauwste matchen van het seizoen, maar zelden was de vreugde zo groot. Ze hebben het gevoel dat ze iets geweldigs neergezet hebben door onverhoopt het kampioensfeest van Antwerp nog te verpesten. Én Union trekt in een bijzonder interessante positie naar de slotspeeldag."

Iedereen veronderstelt daardoor dat blauw-zwart Union straks geen strobreed in de weg zal leggen. Eddy Snelders

"Genk heeft alle baat bij een zege, plus we weten dat Club en Antwerp geen beste vrienden zijn. Iedereen veronderstelt daardoor dat blauw-zwart Union straks geen strobreed in de weg zal leggen. Maar dat moeten we nog altijd afwachten - ik hoop sowieso dat het fair verloopt. Al zal de motivatie bij Union sowieso groter zijn." "Bovendien kunnen ze zich optrekken aan de gedachte dat jongens als Boniface en Teuma dan misschien terug zijn."

Kans op titel volgens Snelders: 40%

Genk: "Hebben rekening openstaan"

"Geweldig voor de spankracht dat Genk ook nog meestrijdt straks. Zij worden de ploeg waar de druk het minst groot is. Voor de titel zal er een mirakel nodig zijn, maar ze hebben sowieso nog genoeg redenen om er voluit voor de te gaan." "Met een zege is Genk zeker van de tweede plaats en de voorrondes van de Champions League. Dat zou zelfs zonder titel een mooi einde van het seizoen zijn, toch?"

Genk heeft nog een rekening openstaan met Antwerp Eddy Snelders

"Vergeet ook niet dat Genk nog een rekening heeft openstaan met Antwerp - zij hebben tijdens het seizoen veel vijanden gemaakt. Genk werd uitgeschakeld door Antwerp in de beker en verloren ook onverdiend in de competitie. Dat zullen ze in Genk niet vergeten zijn."

Kans op titel volgens Snelders: 25%