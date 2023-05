Karel Geraerts vermoedt complot van Antwerp-stewards na "schandalig" incident: "Dit is georkestreerd"

Meteen na de gelijkmaker van de bezoekers vertolkten de stewards van de Great Old een opvallende en onnodige bijrol. Trainer Karel Geraerts was op zijn hoede en liet zich niet zomaar provoceren.

"Dit is klassiek op Antwerp", vertelde de trainer achteraf over het voorval. Ook toen Trésor hier rood kreeg, kwamen er twintig stewards de boel ophitsen aan de bank van Genk. Ik denk dat er nu zelfs anonieme politiemensen tussen liepen. Het lijkt me georkestreerd."

"Waarschijnlijk wilden ze commotie veroorzaken en het stadion zo in vuur en vlam zetten", ging Geraerts erover door in de perszaal. "Ik wou het nu heel kordaat stoppen."