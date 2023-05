Karl en José spreken bewondering voor Thomas uit: "Zelden gezien, wat een sportman!"

"Die inspanning van Thomas voor Cavendish, fenomenaal!"



Karl: "Formidabel wat we vandaag gezien hebben. Mark Cavendish die nog eens wint, zijn 17e etappezege in de Giro. Hij heeft er 34 in de Tour en 3 in de Vuelta, een fenomeen." José: "Het was een hele mooie overwinning, zonder wringen, gewoon rechttoe rechtaan iedereen uit het wiel gesprint. En of iedereen het hem gunde. Ik denk dat je moet zeggen dat je gaat stoppen met koersen en dan krijg je sympathie in het peloton." Karl: "Als je wint heb je vrienden. Cavendish heeft veel gewonnen in zijn carrière en heeft dus veel vrienden. Dan zie je zelfs oude makker Geraint Thomas een streep trekken om hem in goede positie te brengen." José: "Van in het begin van de uitzending zag je Thomas al minutenlang met Roglic praten. Hij was heel relaxed, dat heb ik zelden gezien. En dat nadat hij op de voorlaatste dag de roze trui had verloren." "Dan nog die inspanning voor Cavendish, fenomenaal en wat een sportmanship. Heel mooi. Het wielrennen vandaag de dag bestaat uit sportmannen die elkaar de winst gunnen."

Karl: "Gisteren was Thomas ook al heel groots in de nederlaag. Niet alleen vlak na de etappe, maar ook later nog op Twitter. Hoe groot kan je zijn als coureur?"

José: "Zijn carrière is al grotendeels gemaakt natuurlijk. Thomas heeft de Ronde van Frankrijk gewonnen en is meervoudig wereldkampioen op de piste. Maar dan nog daar zo volwassen en eervol mee omgaan. Dat vind ik het mooiste aan het moderne wielrennen."

"Cavendish kan nog rit winnen in de Tour"



Karl: "Terug naar de sprint dan. Milan denkt dat hij oppermachtig is en Gaviria lijkt stil te vallen wanneer Cavendish zijn versnelling inzet." José: "Gaviria nam eerst wat afstand, maar Cavendish ging er vrij gemakkelijk naartoe met 2 pedaalslagen. Daarna kon hij nog eens versnellen, de rest kwam niet in de buurt." Karl: "Redt Cavendish zo de Giro van Astana?" José: "Niet alleen die van Astana, maar ook de Giro zelf een klein beetje. Dit gaan we blijven onthouden. Die eerste 14 dagen met heel veel ellende vergeten we zo op een of andere manier een beetje." Karl: "Als je vanmorgen zou gevraagd hebben of Cavendish nog een rit in de Tour kan winnen, dan zouden 99 op de 100 mensen gezegd hebben: "No way!"" José: "Nu gaan er een heel pak van mening veranderen. Het is weer allemaal mogelijk mits een goede positionering en het juiste wiel kiezen." Karl: "Het is een extra pigment dat we meenemen naar de Tour, Cavendish is er plots weer." José: "Hij kan zeker alleen recordhouder worden. Het zou zomaar eens kunnen."

"Roglic is de verdiende winnaar"



Karl: "Primoz Roglic heeft nu de Giro en de Vuelta gewonnen. Wint hij ooit nog de Tour?" José: "Zeg nooit nooit. Hij heeft een beetje een haat-liefdeverhouding met de Tour. Het is de vraag of ze bij Team Jumbo - Visma nog eens met 2 kopmannen naar daar trekken. Dit jaar zal dat niet zo zijn, dus dan moet het voor volgend jaar zijn. Roglic is een doorbijter en een overlever. Het is voor de volle 100% een sportman." Karl: "Er kan altijd iets gebeuren in de voorbereiding met Vingegaard. Dan kan Roglic die rol misschien overnemen. Dit jaar komt hij ook van ver. Roglic kwam heel laat weer in competitie, maar wint alle rittenkoersen waar hij aan de start staat." José: "We zullen het nooit weten hoe het geweest zou zijn met Remco erbij. Maar van deze mannen in koers was Roglic de verdiende winnaar. Al vond ik het gisteren nog maar eens een pleidooi dat dit soort tijdritten niet thuishoren op het parcours."

"Super van De Plus als je weet van waar hij komt"



Karl: "Als je 1 nieuwe naam zou moeten noemen die indruk heeft gemaakt in deze Giro, wie zou je dan kiezen?"

José: "De vogelspotter, Derek Gee. Hij blijft maar gaan en is onuitputtelijk. Gee is 25 en doet het op een manier die een beetje atypisch is op dit moment. Meestal zien we ze nu al op jongere leeftijd aankomen."

"We hebben aan paar mooie nieuwe namen gezien. Met Milan, Gee en Healy, die op het einde wel helemaal uitgewrongen was."

Laurens De Plus is helemaal terug nu. José De Cauwer