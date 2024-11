Club Brugge recupereert Seys en De Cuyper, Nilsson en Meijer "enkele matchen" buiten strijd

Vlak voor de interlandbreak viel Joaquin Seys uit. De flankverdediger kon daardoor niet ingaan op zijn eerste oproepingsbrief voor de Rode Duivels, maar heeft deze week de trainingen hervat.

Net als Maxim De Cuyper, die de Belgische selectie verliet na de match tegen Italië en niet in actie kwam tegen Israël. "Beide vleugelverdedigers ondervinden geen hinder meer en zullen de selectie halen", laat Club Brugge weten.

Voorin is Gustaf Nilsson niet inzetbaar. "Hij staat weer op het veld, maar werkt voorlopig nog een individueel programma af."

"De Zweedse spits zal de wedstrijd tegen STVV missen. Of hij mee zal reizen naar Glasgow voor de Champions League of de match tegen Dender volgende week zal halen, is nog onzeker."

Enkele weken na zijn terugkeer is Bjorn Meijer weer out. De Nederlander viel in een oefeninterland tegen de Engelse beloften uit met een blessure aan zijn quadriceps. "Hij zal opnieuw enkele weken buiten strijd zijn."