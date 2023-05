Cavendish kraait victorie in allerlaatste Giro-rit, Roglic wint zijn eerste Ronde van Italië

De laatste Giro-rit in de carrière van Mark Cavendish (Astana) is geëindigd als een sprookje. De Brit was in de schaduw van het Colosseum de snelste van het hele pak. Pascal Ackermann (UAE) kwam in de sprint hard ten val, maar kon toch nog finishen. De eindzege van Primoz Roglic (Jumbo-Visma) kwam niet meer in gevaar.