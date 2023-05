Vinicius mist ook match tegen Sevilla met knieblessure

Vinicius is de meest besproken figuur in het Spaanse voetbal de voorbije week. De 22-jarige Braziliaan werd voor de zoveelste keer het slachtoffer van racisme. Maar net hij kreeg een rode kaart, toen hij dat vorige week zondag tegen Valencia wou aankaarten.





Vinicius kroop in zijn socialemedia-pen en zette heel wat in beweging. Er volgde een mea culpa van La Liga, de rode kaart werd kwijtgescholden en de schuldigen werden gevonden en uit de stadions gebannen.



Hij blesseerde zich evenwel in die partij ook aan zijn knie, zodat Real Madrid nu al een tweede keer zonder hem moet spelen. Real staat tweede met 1 punt meer dan stadsgenoot Atletico.



Ook Karim Benzema en Marco Asensio zijn niet fit voor de kraker van morgen.



"Ik hoop dat Vinicius de laatste match kan halen", besloot Ancelotti. Die is op 4 juni thuis tegen Bilbao.