Tussen EF en Pinot komt het niet meer goed: getergde bergkoning haalt lachende Healy terug

Healy trekt ten aanval, Pinot reageert

Pinot komt bij Healy, zijn handdruk is niet van harte

In zijn afscheidsjaar moet Thibaut Pinot in deze Giro niet rekenen op cadeautjes van EF Education-EasyPost.



Vorige week vrijdag was Jefferson Cepeda de grote boeman, toen hij in de kopgroep weigerde mee te werken met Pinot. Een fikse ruzie tussen Pinot en Cepeda was het gevolg.

EF-ploegbaas Jonathan Vaughters gooide enkele dagen later nog wat olie op het vuur na een 2e plek van Healy. "Ik ben trots dat Healy de winnaar gefeliciteerd heeft en niet huilend naar de journalisten is gelopen om te zeggen dat het leven soms oneerlijk is."

"Maar ik denk dat Pinot deze tweet niet kan lezen door al zijn tranen", deed Vaughters er nog een schepje bovenop.

Vandaag was er een nieuwe (sportieve) veldslag tussen Pinot en EF. Toen Ben Healy - de grootste concurrent van Pinot in het bergklassement - ten aanval trok, reageerde de Fransman als een wesp gestoken.

Healy gaf zich gewonnen en reikte Pinot lachend de hand. Maar echt hartelijk was de handdruk van de bergkoning niet.