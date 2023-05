Ook de 4e rit in Thüringen is een prooi voor SD Worx, Lotte Kopecky blijft 3e in de stand

Na Mischa Bredewold en Barbara Guarischi was Lonneke Uneken vandaag de vooruitgeschoven pion van het alomtegenwoordige SD Worx.



Uneken was in de slag gegaan met de Poolse Marta Lach en de Oostenrijkse Christina Schweinberger. Omdat Schweinberger een bedreiging was voor de leiderstrui van Bredewold hield SD Worx de 3 vluchters in het vizier.



Lotte Kopecky, Lorena Wiebes en leidster Bredewold wisselden de beurten af, terwijl Uneken zich vooraan kon laten meedrijven.



Het bleek de perfecte tactiek. Eerst Schweinberger en daarna Lach werden gaar gekookt, waardoor Uneken de sprint makkelijk kon winnen. Kopecky en co hielden het verschil binnen de perken, waardoor de top 3 in het klassement nog altijd volledig in handen is van SD Worx.