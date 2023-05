Red Lion Simon Gougnard (32) last interlandpauze in deze zomer: "Even andere prioriteiten"

Gougnard maakte alle successen van de Red Lions het voorbije decennium mee: 5e op de Olympische Spelen in Londen 2012, 2e op Rio 2016 en olympisch kampioen in Tokio in 2021, als uitblinker wereldkampioen in 2018 en Europees kampioen in 2019.



In januari was hij er ook bij in de verloren WK-finale in India, maar nu is het even genoeg geweest. "Na een zware laatste paar jaar met de Olympische Spelen in Tokio en het WK in India heb ik niet het gevoel dat ik alles kan geven wat nodig is om deze zomer op mijn best te presteren."



Hij is samen met zijn broers ook in een horecaproject gestapt. "Op dit moment heb ik andere prioriteiten. Daarom denk ik dat ik het best een pauze kan nemen om mijn toekomst te herevalueren."



"Na de zomer zal ik zien of de energie terugkomt om weer vol voor Parijs te gaan."