Reckinger en McLeod zijn "nieuwe" assistenten bij Red Lions die met jonge selectie naar Pro League gaan

De Belgische hockeyers trekken deze week naar Londen voor de eerste wedstrijden in het vierde seizoen van de Pro League. De Red Lions nemen het er op tegen India (vrijdag 26 mei en vrijdag 2 juni) en Groot-Brittannië (zondag 28 mei en zondag 4 juni). De Red Panthers treffen er China (zaterdag 27 mei en zaterdag 3 juni) en Groot-Brittannië (zondag 28 mei en zondag 4 juni).

In de eerste twee wedstrijden moeten de Red Lions het nog zonder sterkhouders als Vincent Vanasch, Arthur Van Doren, Alexander Hendrickx, Florent van Aubel en Sébastien Dockier doen. Zij zijn nog in de Nederlandse en Duitse competitie aan de slag. Zo is er plaats voor enkele nieuwe spelers: Tobias Biekens, Roman Duvekot, Thomas Crols zijn er voor het eerst bij.

Ook nieuw bij de Lions: Xavier Reckinger. Hij volgt assistent-coach Craig Fulton op. Op 2 juni neemt ook Shane McLeod, na een intermezzo als consultant bij het Duitse Hamburg, zijn functie als assistent weer op.

“Ik ben erg blij dat Xavier en Shane de staf van de Red Lions komen versterken", vertelt bondscoach Van den Heuvel. "Shane en ik hebben sinds 2015 fantastisch samengewerkt en veel successen geboekt. Xavier is een nieuw gezicht met veel ervaring als speler en coach."

Hoofdcoach Michel van den Heuvel zal in Londen trouwens niet in de dug-out zitten, maar in de tribunes. "Zo kan ik een beter overzicht hebben van het spel op het veld en kan ik efficiënter ingrijpen. Met Shane en Xavier zal ik via een radioverbinding in contact staan.

Ook de Panthers gaan aan de slag in Londen. Daar kan coach Raoul Ehren geen beroep doen op Ambre Ballenghien. Zij blesseerde zich zondag met Gantoise in de titelfinale. "We trekken met heel wat jonge speelsters naar Londen en ze zullen er ook speelgelegenheid krijgen", zegt Ehren. "Om progressie te maken willen we onze jonge talenten zo snel mogelijk in het team integreren en ervaring laten opdoen."