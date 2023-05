Het leven van een tweemansploeg: "We mogen nu vooral geen ruzie maken met elkaar"

Met z'n tweeën in de ploegbus, met z'n tweeën op het startpodium en elke avond een tête-à-tête bij het diner.

"Precies een getrouwd koppel", lacht Pieter Serry. "Al slapen we niet samen, we liggen elk apart op een kamer."

Door Covid en andere ziektekiemen moet Soudal-Quick Step de moordende slotweek zien te overleven met 2 renners: Pieter Serry en Ilan Van Wilder.

Een tweemansploeg: hoe gaat dat precies in zijn werk?

"Ik heb de jongens vandaag verteld dat we als team naar het startpodium gaan en dat we als team een waaiertje kunnen proberen te trekken in de finale", lacht ploegleider Klaas Lodewyck.

"Humor is in deze omstandigheden belangrijk, anders zou het nog een lange Giro zijn."