Monopolie, architect en meer middelen: de geheimen van het hockeysucces in Gent

Kina als architect

De krijtlijnen van het sportieve plan gaan al terug tot 2016. Zeven jaar geleden tekenden ze in Gent het "Project 2020" uit.

De grote bezieler?

Pascal Kina, vader van Red Lion Antoine Kina en ook coach en technisch directeur bij Gantoise. Samen met zijn assistent Kevan Demartinis, ook hoofdcoach bij de vrouwen, trokken zij met succes de sportieve kar.

Pascal Kina werd in het verleden al vijf keer kampioen als coach, twee keer met de damesploeg van Gantoise en drie maal bij de herenploeg van de Waterloo Ducks.

"Zijn aandeel is heel groot", weet hockeycommentator Floris Geerts. "Kina is een van de beste coaches in ons land, maar als technisch directeur ook gewoon de architect van dit Gantoise."

"Hij heeft een project en stuctuur neergezet, trok de juiste mensen aan en is beginnen bouwen aan de ploeg. Zonder ook de jeugdopleiding uit het oog te verliezen."