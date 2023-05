Komt Roland Garros in gevaar? Elise Mertens reist niet naar Straatsburg door schouderpijn

Elise Mertens veroverde gisteren nog de dubbeltitel in Rome, maar had tijdens de finale al pijn aan haar rechterschouder, een blessure waarmee ze ook in april al sukkelde.

Ze laat nu voor de zekerheid het WTA-toernooi van Straatsburg aan zich voorbijgaan. Het toernooi was bedoeld als laatste voorbereiding op Roland Garros, maar Mertens wil het tweede grandslamtoernooi van het jaar niet in gevaar brengen.

"Ik heb een rechterschouderblessure opgelopen tijdens het toernooi in Rome", zegt Mertens in een reactie bij de toernooi-organisatie. "Ik vind het jammer dat ik dit jaar niet kan spelen. Ik wens Straatsburg een zeer succesvol toernooi toe en hoop er volgend jaar weer bij te zijn."