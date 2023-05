Elise Mertens pakt in Rome haar 18e dubbeltitel, maar "mijn schouder blokkeerde weer"

De 27-jarige Mertens zette zo een achttiende dubbeltitel (inclusief een WTA 125K Series) op haar palmares. In Rome pakte ze haar eerste eindzege van 2023.

Mertens en Hunter hadden in de eerste ronde in Rome Kirsten Flipkens en de Poolse Alicja Rosolska uitgeschakeld.

Mertens en Hunter, samen het vierde reekshoofd, versloegen in de finale de Amerikaanse topreekshoofden Coco Gauff en Jessica Pegula met twee keer 6-4. De partij duurde een uur en negentien minuten.

Elise Mertens en de Australische Storm Hunter hebben zich verzekerd van de eindzege in het dubbelspel op het WTA 1.000-toernooi van Rome (gravel/3.572.618 euro).

Vraagteken achter Straatsburg

Na haar gewonnen finale zei Elise Mertens dat ze het WTA 250-toernooi in Straatsburg, komende week, mogelijk overslaat.

Straatsburg zou Mertens' laatste voorbereiding op Roland Garros zijn, maar in Rome kreeg ze opnieuw last van haar rechterschouder.



"Ik heb gevoeld dat mijn schouder begon te blokkeren. Dus weet ik nog niet wat het beste zal zijn in de aanloop naar Roland Garros", zegt Mertens.

"Ik ga het met mijn coach bespreken, want ik moet natuurlijk goed spelen in Parijs. Dat is het belangrijkste."

Mertens, erg goed in het dubbelspel, doet het minder goed in het enkelspel. Haar beste resultaat dit jaar is een halve finale op het WTA 250-toernooi in Monterrey begin maart.

In Rome verloor Mertens vorige week in de tweede ronde van de Russin Anna Kalinskaya (WTA 55).

"Ik vind niet dat ik een slechte wedstrijd speelde, maar de loting was niet evident", aldus Mertens. "Ik ben heel blij dat ik toch weer zo ver ben geraakt in het dubbelspel. Deze overwinning is een beetje de kers op de taart."

"Ik zou natuurlijk meer willen en ik doe mijn uiterste best om te blijven stijgen in het klassement. Ik hoop dat deze dubbel-titel me vertrouwen geeft voor de toekomst."

Als Mertens Straatsburg speelt, is ze daar het tweede reekshoofd, na de Poolse Magda Linette (WTA-19). Onze landgenote neemt het in de eerste ronde op tegen de Amerikaanse Katie Volynets (WTA-102).