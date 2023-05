Kersvers Club YLA-coach Heleen Jaques: "Vrouwenvoetbal zet steeds meer stappen richting professionalisering"

Na twee jaar - als jeugdcoördinator en coach van de jeugdteams van de Red Flames - trekt Heleen Jaques de deur bij de Belgische voetbalbond (KBVB) straks achter zich dicht. In haar eerste job in het clubvoetbal volgt ze bij Club YLA Dennis Moerman op, die richting grote rivaal Anderlecht trok.



"Ik ben er klaar voor. Bij de nationale ploeg krijg je de speelsters maar 10 dagen onder je hoede. Nu kan ik dagelijks samenwerken met mijn staf en de ploeg", legt Jaques uit.



"Ik zal fulltime in dienst zijn om het project te ondersteunen. Niet alleen als hoofdcoach, maar ook via de jeugd. We beschikken namelijk over een zeer goede jeugdwerking. Het hele verhaal, samen met de omkadering, sprak me eigenlijk aan."