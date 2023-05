Club Brugge haalt Heleen Jaques binnen als trainer voor vrouwenploeg Club YLA

Na de bekendmaking van het vertrek van Dennis Moerman als hoofdcoach - hij trekt naar Anderlecht als assistent - werd de naam van Heleen Jaques steeds nadrukkelijker genoemd in Brugge. En vandaag is het nieuws ook officieel bekendgemaakt.

De ex-Red Flame staat volgend seizoen aan het roer bij de Brugse vrouwen. Het is haar eerste job in het clubvoetbal. Jaques heeft tijdens haar voetbalcarrière nog twee jaar bij Club Brugge gespeeld.

Jaques, 35, is pas twee jaar geleden gestopt met haar actieve voetbalcarrière. Meteen daarna ging ze aan de slag bij de KBVB als trainer van de jeugdteams van de Red Flames. Ze zal de U19 van de Flames trouwens deze zomer nog trainen tijdens het EK in eigen land. Daarna trekt ze er een streep onder.

Bij Club YLA zal de doelstelling voor volgend jaar sowieso het halen van Play-off I zijn. Dat is de Bruggelingen de voorbije seizoenen ook gelukt, maar echt meedoen voor de titel zat er nooit in. Dit jaar eindigde Club op plek 5.

Heleen Jaques is de tweede vrouwelijke coach in de Super League in België. Bij White Star Woluwe staat Audrey Demoustier, ook een ex-Red Flame, langs de lijn.