Vier tegentreffers, maar toch een 10 voor "mirakelman met blessure" Courtois: "De enige op niveau"

In minuut 13 moest de keeper een eerste keer zijn reflexen bovenhalen. Van heel dichtbij - eigenlijk was het moeilijker missen dan scoren - kon Courtois een kopbal van Erling Haaland nog keren.

Blikken we eerst even terug op de memorabele avond van Thibaut Courtois ?

Nu kon zijn Noorse tegenstander geen gebrekkige afwerking verweten worden, want hij mikte de bal perfect richting de hoek. Alleen had Courtois weer een ultieme reflex in huis om de poging te keren.

Ook na afloop zouden de Spaanse kranten de complimentjes niet opsparen, ondanks de zware nederlaag. AS beloonde onze landgenoot met een 9 in zijn rapport, Marca ging zelfs nog een stapje verder en deelde een perfecte 10 uit. Ongezien voor een keeper die vier tegentreffers incasseert.

Pijnlijke exit

Bij de Spaanse rechtenhouder blikte de doelman met een somber gezicht terug op de afgang in Manchester: "Na de openingsgoal was het moeilijk om terug te knokken", aldus Courtois."Als dat schot van Kroos op de lat erin gaat... Meteen erna scoren ze 2-0. Die kleine dingen zaten vorig jaar mee, maar keer niet."

Courtois stak overigens niet weg dat de exit hard binnenkwam.



"Vooral door de manier waarop", verklaarde hij. "Je kunt verliezen met penatly's, verlengingen, 2-1, 2-0... Maar 4-0 is zwaar. Toch zijn we trots dat we hier geraakt zijn. Sneuvelen net voor de finale is hard, ook al was het tegen een geweldig team. Als je tegen City niet 100% bent wordt het heel moeilijk."