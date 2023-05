De fenomenale cijfers van Kevin De Bruyne in zijn beste Champions League-campagne ooit

"Oooooh Kevin De Bruyne"



Het aanstekelijke liedje galmde luider dan ooit door het Etihad Stadion. Nóg maar eens was de Rode Duivels van levensbelang voor Manchester City. Met een geniale assist - zie hierboven - brak de metronoom de ban tegen Real Madrid.

KDB was zo voor de zevende keer dit seizoen beslissend in de Champions League. Dat is met een finale voor de boeg nu al een evenaring van zijn beste campagne ooit - twee seizoenen geleden, toen City ook de finale haalde.

En dan miste De Bruyne nog drie matchen...