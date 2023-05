"Guardiola had voor het eerst het gevoel: dit is het voetbal dat ik wil spelen"

In de vorige ronde had Manchester City in eigen huis al Bayern München met 3-0 afgepoeierd, nu kreeg titelverdediger Real Madrid er zelfs met 4-0 van langs.

"Er zijn niet genoeg superlatieven om de prestatie van Manchester City te beschrijven", zegt analist Wim De Coninck.

"Ik denk dat Pep Guardiola voor het eerst het gevoel had: dit is het voetbal dat ik wil spelen."

"Het was een echte masterclass van City. Je moet nu niet gaan proberen dit voetbal met je eigen ploeg te imiteren, want hier gaat jaren werk aan vooraf. Het moet geweldig zijn als het er dan uitkomt."

"Geen enkele coach ter wereld heeft meer invloed op een elftal dan Guardiola", zwaait De Coninck met nog wat meer bloemetjes. "Soms liep het mis, omdat hij zelf een rare zet deed, maar nu had hij op voorhand gezegd dat hij normaal zou doen. Dit is dan het resultaat."

"Als je het voetbal van Manchester City goed uitvoert, dan is er als tegenstander gewoon niets aan te doen."

"Vorige week ging het nog wel voor Real. Nu was hun beste speler Thibaut Courtois. Het zegt alles dat hij er toch nog 4 binnen krijgt, maar hij redt eigenlijk 3 gemaakte goals. Anders was het een totale vernedering geweest."