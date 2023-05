Primoz Roglic houdt niets over aan val, Tao Geoghegan Hart wacht operatie na gebroken heup

In de schaduw van ploegmaat en roze trui Geraint Thomas was Tao Geoghegan Hart op weg om opnieuw mee te doen voor de eindzege in de Giro. Een ongelukkige val besliste daar anders over.

"Ik ben er het hart van in dat mijn Giro zo moet eindigen", schrijft de Brit op twitter. "Ik keek zo uit naar het vervolg van deze race en ik was van elke minuut aan het genieten. Arrivederci!"

Even later meldde zijn team Ineos dat Hart zijn heup heeft gebroken. Hij zal zo snel mogelijk geopereerd worden.

Primoz Roglic was ook betrokken bij die val, maar net als bij zijn vorige valpartijen in deze Ronde van Italië liep het goed af. "Het is pech dat hij betrokken was bij die val, maar we mogen ons gelukkig prijzen dat hij er geen noemenswaardige blessures aan overhoudt", zegt Jumbo-ploegleider Addy Engels.

Ook bij Movistar deelden ze in de klappen. Oscar Rodriguez moest opgeven met gekneusde nieren. "Toch gaat het voor de rest goed met hem." Fernando Gaviria kwam in de slotfase ten val. Hij heeft geen breuken, maar er moet nog gekeken worden of de andere verwondingen hem toelaten om voort te rijden.