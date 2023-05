Karl en José zien hoe de Giro weer van gelaat verandert: "Het wordt man tegen man"

José: "Als Jakobsen, Philipsen en Van Aert erbij komen, dan wordt het heel lastig om die ene speciale zege in de Tour te boeken."

Karl: "Bijna, want hij zat ideaal geplaatst, kon vanuit het wiel komen, maar viel stil. Het zal bijzonder moeilijk worden voor hem om nog eens te winnen, want hier zijn niet de snelste sprinters aanwezig."

José: " Jonathan Milan moet nog werken aan zijn positionering, maar het is mooi dat Pascal Ackermann gewonnen heeft. En wat ook mooi was: Mark Cavendish deed bijna mee voor de zege."

Karl: "Een nieuwe sprint, een nieuwe winnaar. Het was een mooie spurt, maar ik denk dat de snelste niet gewonnen heeft."

José: "Je zou denken dat zijn versnelling te klein was om te sprinten, maar hij komt en niets kan hem tegenhouden. Volgens mij kan hij een sprint van 350 meter rijden. Fenomenaal."

Karl: "Van hoe ver kwam Milan! Het is onwaarschijnlijk dat hij nog kon meedoen."

Karl: "Ackermann is een goeie sprinter en is geen eendagsvlieg."

"Een totaal ander verhaal bij Ineos"



Karl: "Het is weer bijltjesdag geworden met Tao Geoghegan Hart als belangrijkste slachtoffer."

José: "Het was een relatief domme val. Jammer. Dit zorgt voor een totaal ander verhaal bij Ineos."

Karl: "Ook Pavel Sivakov verloor 14 minuten na die val. Ze zijn twee pionnen kwijt."

José: "Het wordt meer en meer man tegen man. Men kan bij Ineos niemand meer vooruitschuiven of je komt uit bij Laurens De Plus en Thymen Arensman. En dat was niet de bedoeling."

Karl: "Ook Primoz Roglic lag erbij. Je moet ook wat geluk hebben. Nog mooi: Koen Bouwman gaf zijn fiets af en bekommerde zich dan om Hart. Hij ging vragen of hij kon helpen."

José: "Hij had zijn ding gedaan en zoiets zie je meer en meer in de wielersport. Vroeger was er een andere vorm van betrokkenheid."